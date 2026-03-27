２９日に最終回を迎えるＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜・午後９時、最終回は２０分拡大）。２７日までに公開されたロング予告映像にネットがざわついている。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）俳優・鈴木亮平が主演する本作は、妻殺しの罪を着せられた洋菓子職人・早瀬が、警視庁の悪徳刑事・儀堂に顔を変えてリブート（再起動）し、真犯人に迫るサスペンス。２９日の最終回を前に、公式ＳＮＳやＹｏｕＴｕ