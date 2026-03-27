タレント鈴木紗理奈（48）が27日、インスタグラムのストーリーズを更新。定期検診の結果について報告し、“まさか”の診断に思いをつづった。鈴木は「定期検診の結果女性ホルモンが1ミリもないと診断されました」と泣き笑いの絵文字を添えて報告。「毎度毎度診てもらってる先生に女性ホルモン出すので飲んでね。これで思考も女性っぽくなりますよ。とのこと」と医師とのやりとりも明かし、「男性思考ってバレてたん??笑」とつ