「え？お母さんなの!?」というような見た目が幼い母親は少なくない。しかし、今回はその“逆”で──。19日、雑誌『KOGYARU』の読者モデルとしても活動する小学生ギャル・るみなが自身のXを更新。卒業式の写真をアップした。《小学校卒業しました入学式の時は120cmしかなかった身長も今では154cmに大きくなったなぁ中学校生活もがんばります》小学校の校門前と思われる場所で撮られた写真には、セーラー服姿のるみな。その