ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第4話が3月26日に放送された。交際7年になるカップルが、サウナ付きのボートで仲睦まじく密着する姿に、スタジオから興奮の声が上がった。【映像】スタイル抜群の水着姿（全身ショットも）本作は、付き合いながらも結婚に踏み出せないカップルが、オーストラリアへの7日間の旅行を通して「結婚するか」「別れるか」を決断する、恋人として最後の