SnowManの阿部亮平（32）が27日、プロ野球セ・リーグの開幕戦、広島−中日戦（マツダスタジアム）の始球式に登場した。背番号「122」のユニホームでマウントに立つと、左足を大きく上げて投じた。ボールは山なりとなったが、捕手のミットに直接収まるストライク投球。安堵の表情を浮かべ、会場からは大きな拍手が送られた。マウンドを降りると、広島の球団マスコット「スラィリー」とハグして喜ぶ場面もあった。「自分が