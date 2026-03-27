アメリカのトランプ大統領は日本時間27日朝、イランの要請に基づき、発電所の攻撃などをさらに10日間延期すると明らかにしました。トランプ大統領は自身のSNSで、「イラン政府の要請に基づき、この声明をもって発電所の攻撃を10日間延期する」と明らかにしました。2度目の期限は日本時間の4月7日午前9時としていて、トランプ氏は「イランとの協議は順調に進んでいる」と協議の進展に期待を示しました。これに先立ち、合意が成立し