ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が26日にインスタグラムを更新。近影を投稿した。竹中アナは「おはよう今日は華華天国担当日やたたたたたたたーーーーーリスナーさんに会えるるるるるるるーーーー」とラジオ番組出演を告知し、水色ニット姿の近影を投稿した。竹中アナは大きく伸びをした、笑顔のショットを投稿。たわわなバストの形がニット越しにくっきりと強調されている。この投稿にフォロワーからは「絶対サイズ