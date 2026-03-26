26日夜、東京・池袋のサンシャインシティにある「ポケモン」のグッズ販売などを行う公式ショップで、女性店員が刃物のようなもので刺されて殺害され、刺した男も自分の首を刺し、死亡しました。捜査関係者によりますと、死亡した2人とみられる男女には、過去に警視庁に対して相談事案があったということです。