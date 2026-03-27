フジテレビ・宮司愛海アナウンサーが２７日、メインキャスターを務める「ＬｉｖｅＮｅｗｓイット！」内で、同番組の卒業と今秋からの海外留学を報告した。宮司アナは「『イット！』をご覧くださっている皆様、３年半、本当にありがとうございました。この３年半は、毎日、社会とまっすぐに向き合っている、やりがいを感じ続けた濃密な３年半であった一方で、自分の力不足を感じ続けた月日でもありました。本当にそんな中で