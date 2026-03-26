東京都心の西側のJR中央線沿線を中心に運行する「関東バス」の労働組合が会社側に待遇改善を求め、あす、ストライキを予定しています。スト決行となれば、およそ14万人に影響が出る見通しです。関東バスの労働組合は今年の春闘で低賃金や長時間労働を理由に離職者が相次ぎ、「人手不足で地域の移動を守ることができない」などとして、賃上げなどを会社側に求めています。これまでに会社側からは要求に応じるという回答がなく、労働