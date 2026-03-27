ポケモン公式X（旧Twitter）は3月26日に投稿を更新。東京・東池袋にあるサンシャインシティ内のポケモンセンターメガトウキョーが当面の間、臨時休業することを発表しました。【投稿】ポケモンセンターメガトウキョー臨時休業のお知らせ「当面の間、臨時休業とさせていただきます」同アカウントは「【お知らせ】ポケモンセンターメガトウキョー・ピカチュウスイーツ by ポケモンカフェは、3月26日（木）に発生いたしました事件に伴