2026年3月22日に投開票を迎えたスロベニア総選挙に関し、イスラエルの民間情報会社であるブラックキューブが現政権の転覆を謀る工作を行ったとして、スロベニアのロベルト・ゴロブ首相が外国による選挙干渉だと非難しました。INVESTIGATION REPORT | MLADINA.sihttps://www.mladina.si/247422/english-version-investigation-report/Slovenian elections overshadowed by foreign interference, investigative report revealshttps