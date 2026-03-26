気象庁は今日26日(木)、最新の1か月予報を発表しました。この先1か月の気温は全国的に平年よりも高く、ゴールデンウィーク前に30℃以上の真夏日の所も出てきそうです。また、降水量は西日本と東日本太平洋側で平年並みか多い予想で、少雨状態が続いていた地域では水不足が少しずつ解消に向かいそうです。数値予報モデルによる予測結果気象庁は今日26日(木)、最新の1か月予報を発表しました。1か月平均の海面気圧(左図)では、日本の