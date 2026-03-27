東京・池袋のサンシャインシティ内の「ポケモンセンターメガトウキョー」で３月26日夜、アルバイト店員の春川萌衣さん（21）＝東京都八王子市＝が大勢の客やスタッフらの目の前で刺殺された事件。世界的な人気キャラクターショップで起きた衝撃とは別に、その場で自ら命を絶った犯人がストーカー男だったことで「またか」という絶望感が広がった。全国で近年頻発するストーカー殺人はも