【ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー】 上映開始日：4月24日より 上映劇場：全国劇場 4月24日に日本公開予定の映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」において、「スターフォックス」のフォックス・マクラウドが登場することが明らかとなった。 フォックスの登場は、北米版の公式Xアカ