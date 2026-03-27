◇ナ・リーグドジャース─ダイヤモンドバックス（2026年3月26日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が26日（日本時間27日）、本拠でのダイヤモンドバックスとの今季開幕戦に「1番・DH」で先発出場。開幕戦の第4打席は死球を受け、球場からは大ブーイングが起きた。7回、先頭で入った第4打席は相手4番手右腕・クラークの初球、内角へのカットボールが右腕に直撃。周囲は騒然となったが、大谷は笑みを見せ一塁ベ