右膝の怪我で負傷者リスト入り米大リーグのカブスは26日（日本時間27日）、本拠地でナショナルズとの開幕戦に4-10で敗れ、黒星スタートとなった。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で右膝を負傷した鈴木誠也外野手は負傷者リスト（IL）で開幕を迎えることとなったが、ファンサービスを忘れない姿が目撃され、「素晴らしい」と称賛されている。試合に出られなくても、子どもたちに夢を与えた。私服姿の鈴木はボールを