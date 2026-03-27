元タレントの坂口杏里さん（35）が3月17日に窃盗容疑で逮捕されていたことが判明した。東京・八王子市内のコンビニエンスストアで300円前後のサンドイッチ1個を万引きしたと報じられている。【写真】店のオーナーと一緒にダンスする坂口杏里容疑者。他、坂口容疑者の元夫・福島さん坂口容疑者は、女優・坂口良子さん（享年57）の娘で2世タレントとして活動後、波乱万丈の人生を歩んできた。2017年には元交際相手のホストへの恐