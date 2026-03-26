ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第4話が、3月26日に放送された。31歳の美人ギャル彼女が、バツ2のチャラ男彼氏との結婚に踏み切れない“致命的な理由”を告白し、スタジオが言葉を失う一幕があった。【映像】31歳美女が結婚できない理由を書いたノート（スタイル抜群の水着姿も）本作は、付き合いながらも結婚に踏み出せないカップルが、オーストラリアへの7日間の旅行を通して