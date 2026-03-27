きょう午前、東京・八王子市のアパートで火事があり、30代の男性が意識不明の重体で搬送されました。強制執行をするために訪れた裁判所の職員らが声をかけたところ、男性の部屋から煙が出たということです。きょう午前11時前、東京・八王子市のアパートで「家に火をつけた。中に逃げ遅れた人がいるかも」と110番通報がありました。東京消防庁によりますと、消防車など17台が出動し、火はおよそ1時間後にほぼ消し止められましたが、