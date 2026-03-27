東京・池袋のサンシャインシティで起きた殺人事件。死亡したポケモンセンターの店員・春川萌衣さん（21）と広川大起容疑者（26）は元交際関係でした。なぜ、事件を防げなかったのか。今後、このような事件を未然に防ぐためにはどんな対策が必要なのか。平松秀敏解説副委員長と見ていきます。まずは事件に至るまでの経緯を改めて見ていきます。2人は2025年7月に交際を解消していたということですが、2025年12月25日に春川さんが「元