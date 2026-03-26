近年、世界的にトップレベルにある医療を受けたいと、外国人が日本に殺到している。超一流病院をはじめ、全国各地の病院が外国人のために検診や治療を提供する、医療ツーリズム（医療観光）の人気が高まっているためだ。医療ツーリズムに力を入れている医療法人の一つが、名古屋市を中心に東海・関東で病院や介護施設を運営する偕行会グループだ。1年に約4000名ほどの外国籍患者を受け入れており、訪日・来院する患者の3割ほどが