千葉県のゴルフ場に現れたのは、世界に１台しかないロールス・ロイスに乗った前澤友作。そのコースは会員もいない、本人専用のプライベート空間だった。この日、テレビ番組の収録で明かされたのは、ゴルフへの向き合い方から新事業「カブアンド」、そして「お金とは何か」という独自の思想まで。前澤氏の現在地を追う。（この記事は、3月28日（土）午前11時3分～テレビ東京で放送『日経スペシャル ガイア