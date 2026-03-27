米女子ゴルフツアーの「フォード選手権」初日（２６日＝日本時間２７日、アリゾナ州のワールウインドＧＣ＝パー７２）、ウエーティングから１４４番目で滑り込み、今季３度目の出場となった渋野日向子（２７＝サントリー）は２バーディー、５ボギー、１ダブルボギーの７７で回り５オーバーの１４２位とブービーだった。首位リディア・コ（ニュージーランド）が圧巻の１２アンダーでトップに立ったように多くの選手が大きくスコ