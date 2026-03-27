声優の花江夏樹（34）が27日まで自身のX（旧Twitter）を更新。“インプレゾンビ”対策について言及した。「最近あまりにもインプレッション稼ぎのリプライがつくので、心苦しいのですが落ち着くまでリプライに新機能の地域制限をかけさせていただく事にしました」と報告した花江。X上で問題視されている“インプレゾンビ”対策を行ったことを明かした。“インプレゾンビ”とはXでバズった投稿の返信欄にて、AI生成のコメント