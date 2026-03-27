ねんどろいどチョコボ 3月27日〜5月6日までの受注期間で6500円HOBBY Watch

ねんどろいどチョコボ 3月27日〜5月6日までの受注期間で6500円

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • アクションフィギュア「ねんどろいどチョコボ」が8月に発売される
  • 受注期間は3月27日〜5月6日で、価格は6500円
  • 全高約10cmの手のひらサイズで、チョコボを可愛らしく表現している
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