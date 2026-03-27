タレントの鈴木紗理奈（48）が、26日放送のinterFM「鈴木紗理奈と中川安奈の修羅shushushu」（木曜後10・00）に出演。かつて自身の妊娠を伝えた時の、母親の反応を明かした。同番組に寄せられた、身内から結婚や出産を急かされるという女性リスナーの悩みに対し、30歳で結婚し、31歳の時に出産した鈴木は「私も変わってるけど、お母さんが私以上に変わってるから」と告白。「“結婚はまだなの？”とか、いわゆる親が言いそうな