お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢（50）が27日、Xを更新。外国人女性から声をかけられた出来事についてつづり、複雑な思いを吐露した。真栄田は、前夜に駅付近を歩いていた際の出来事だとして「ちょっと悲しげな東南アジア系の外国人の女性が、俺に近づいて来てさ。紙袋を俺に見せるわけ。中を見たら、海外のお菓子がたくさん入っててさ」と書き出し、その女性から「わたしは◯◯です。せいかつにこまっています。おいしい海