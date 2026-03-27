グラビアアイドルやコスプレイヤーなど、マルチタレントとして活動する阿波みなみさんが、2026年3月24日にXを更新。人気コミックス「チェンソーマン」の映画でも話題になったキャラクター・レゼのコスプレをした写真を公開した。「この世で肉だけ大正解〜」阿波さんは2025年5月、身長が158センチ、体重が72キロだと告白。7月には、20キロの減量に成功したと報告したが、26年3月には20キロ増えたとXで明かしていた。3月24日のXでは