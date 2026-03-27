敵地ブルワーズ戦米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手が26日（日本時間27日）、敵地で行われたブルワーズとの開幕戦に「6番・一塁」で先発出場した。9回の第4打席でメジャー初本塁打となる1号ソロを放った。地元実況席も大興奮の確信弾だった。1-14の劣勢で迎えた9回に待望の一発が生まれた。右腕ウッドワードの真ん中に入ったカットボールを捉えると、打球が右翼席へ飛び込んだ。打球速度103マイル（約165.7キロ）