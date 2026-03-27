TBSは27日、30日から開始6年目となる朝のバラエティー番組「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）に、新たな6人のシーズンレギュラーが加わると発表した。月曜が女優白石美帆（47）、火曜がスピードスケート五輪金メダリストの高木菜那さん（33）、水曜が「M!LK」塩〓太智（25）と曽野舜太（23）、木曜が俳優風間俊介（42）、金曜がタレントの柳原可奈子（40）で、計6人が新加入する。風間は3月、日本テレビ系情報番組「ZIP！」（月