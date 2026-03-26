「捕まってよかった……」──愛知県郊外のとあるマンションの一室。パソコンの画面に向かい、テレビ番組 の映像編集作業に励むのは岡崎さん（20）。【写真】現在ワンルームで同居している2人、罪と向き合う少年に当時の心境をインタビュー一心不乱に働く彼にとって、映像の仕事は1年ぶり。そんな彼は昨年末、少年院から出所したばかりだった──。現在、岡崎さんは家賃3万5000円の六畳一間のワンルーム に身を寄せている。世