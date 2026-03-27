日本ハム、巨人、中日でプレーし昨季限りで現役引退した中田翔氏（36）が26日深夜放送の東海テレビ千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）に出演。現役時代の死球事情について語った。MCの千原ジュニアに「デッドボールってわざとちゃうの？って思う」と振られた中田氏は「でも今はそんなことないんじゃないですかね」としながらも「僕が若い時は“当てろ”のサインがあったりとかしましたけど」とぶっちゃけ。共演者をど