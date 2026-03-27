静岡銀行本店＝静岡市静岡銀行を傘下に持つしずおかFGと名古屋銀行は27日、経営統合に関する基本合意を結んだと発表した。2028年4月をめどに株式交換による統合を協議している。日銀の利上げで「金利がある世界」に転換したことで預金獲得や貸し出しの競争が激しくなっており、県境を越えて規模を拡大して収益を伸ばすのが狙いだ。両社の連結総資産を単純合算すると20兆円を超え、国内有数の地方銀行グループに躍り出ることに