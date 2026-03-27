オープン戦を終え、ドジャースは日本時間3月27日、いよいよ開幕戦を迎える。オープン戦最終戦にあたるエンゼルス戦では、大谷翔平（31）が今季初の"二刀流"で出場。カーブを多く織り交ぜた新たな投球スタイルで打者を翻弄し、4回までで11奪三振という大活躍だった。【写真を見る】過去に真美子さんが手にしていた「旧型アイフォン」。メガネをかけて自然なポージングをとる真美子さんもワールド・ベースボール・クラシック（WB