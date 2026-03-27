別府競輪ナイターＦＩ「ラブリン杯」は２６日に最終日を行い、森田優弥（２７＝埼玉）の優勝で幕を閉じた。このシリーズは地元大分の英雄・小野俊之が引退する３日間とあって、多くの注目を集めていた。開催には同期の７７期の選手や同世代、かつてともに上位で戦った選手も多く、それぞれがいろんな思いを胸に過ごしていた。佐藤慎太郎もその一人で「同い年で何度も一緒のレースを走った選手」と特別な思いがあった。小野の