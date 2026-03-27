15年前、坂口が打ち明けた4つの悩み元タレントの坂口杏里が、窃盗容疑で警視庁に現行犯逮捕されていたことが明らかになった。都内のコンビニでサンドイッチ1個、300円相当を万引きした疑いで、本人も容疑を認めているという。近年の坂口といえば、結婚・離婚・復縁の騒動に始まり、「精神的に追い込まれている、やばい」というSNS投稿、高級風俗店への勤務、かと思えば「一般人になる」宣言、そしてその数ヵ月後にはガールズバーの