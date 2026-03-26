イラン情勢を受け、日・イラン友好議員連盟の総会が開かれ、会長を務める岸田元総理大臣は、「日本は極めて難しいかじ取りを迫られている」と述べました。【映像】岸田元総理のコメント（実際の様子）岸田元総理大臣「日米同盟という関係を基軸としながら、伝統的な友好関係を維持してきたイランとの関係、このバランスをしっかり取りながら、日本の国益をどう守っていくのか」総会には、自民党の国会議員およそ30人のほか、セ