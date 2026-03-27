グーグルが新しい人工知能（AI）技術「ターボクアント（TurboQuant）」を発表し、世界メモリー半導体市場が緊張している。メモリーの使用量を6分の1に減らす技術だ。関連ニュースが伝えられると、メモリー半導体を生産するサムスン電子とSKハイニックス、米マイクロンなどの株価は急落した。業界によると、グーグルは24日（現地時間）、グーグルリサーチブログにターボクアントに関する論文を公開した。ターボクアントは大規模言語