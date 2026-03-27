うまくいっている人を見るとつい嫉妬してしまう。他人と比較して落ち込む。そんな人におすすめなのが、書籍『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』（池田貴将著）だ。本書は「世間から見た成功」ではなく「自分にとっての成功」を軸に、人生を心から満足のいくものにするための1冊。本書の発売を記念して、エッセイストの斉藤ナミ氏に寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）知り合いの活躍……正