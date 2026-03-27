センバツ第９日▽準々決勝智弁学園１２―８花咲徳栄（２７日・甲子園）智弁学園が４強入りを決めた。８点差をはね返す歴史的勝利。村上頌樹投手（阪神）を擁して初優勝した１６年以来、１０年ぶりの準決勝に進出した。２回表を終えて０―８の苦しいスタートから驚異的な反撃。裏の攻撃で１点を返すと、３回に４安打で３点を奪った。４回２死一、二塁から４番の逢坂悠誠一塁手（２年）が右翼線へ２点二塁打を放ち、あっと