新たなミッドレンジスマホ「Galaxy A57 5G」と「Galaxy A37 5G」が登場！Samsung Electronics（以下、Samsung）は25日（現地時間）、同社が展開する「Galaxy」ブランドにおけるエントリー向けやミッドレンジ向けスマートフォン（スマホ）の新製品として「Galaxy A57 5G（型番：SM-A576*）」および「Galaxy A37 5G（型番：SM-A376*）」を発表しています。両機種ともにインドやマレーシアなどの一部の1次販売国・地域では2026年4月10