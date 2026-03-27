韓国で「麻薬王」と呼ばれ、最近フィリピンから国内へ送還されたパク・ワンヨル（48）に対し、韓国警察が拘束令状を請求した。パク・ワンヨルは、警察が重点的に取り調べていた麻薬密輸および国内流通の容疑を概ね認めたと伝えられている。【画像】フィリピンから“スマホ”で韓国闇社会を牛耳った「麻薬王」パク・ワンヨルの所業3月26日、警察によると、本事件の集中捜査官庁である京畿（キョンギ）北道警察庁は、前日にパク・ワ