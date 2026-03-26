円谷プロダクションは3月25日、「ウルトラマン」シリーズに登場する怪獣・ゼットンを主役にしたホームランダービーゲームを無料公開しました。その名も「ゼットンの1兆度ホームラン競争」。ウルトラマンを初めて倒したことでも知られるゼットン。その“絶望感”が味わえるゲームとして制作された本作は、そのコンセプトに偽りなし。超絶高難易度の鬼仕様でした。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■「ゼットン