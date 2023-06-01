2026年4月に実施される「d払い」キャンペーン 新たに4地域やイベントで実施ケータイ Watch

2026年4月に実施される「d払い」キャンペーン 新たに4地域やイベントで実施

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • NTTドコモが、4月に実施される「d払い」キャンペーン情報を発表した
  • 新たにキャンペーンが始まる地域は、岩手県北上市や香川県高松市など
  • 期間は4月1日〜29日までで、還元率は1等で100%となっている
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