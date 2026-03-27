フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・前８時１４分）が２７日、終了した。最終回とあり、放送途中からは日替わりで出演していたと俳優・武田鉄矢と元衆院議員でタレントの杉村太蔵もスタジオに登場。お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーとスペシャルキャスター３人が初めてスタジオにそろった。最後にはＭＣの俳優・谷原章介は「『めざまし８』から朝の５年間、みなさんとお時間をご一緒できて本当