東京・池袋の商業施設サンシャインシティ内の「ポケモンセンターメガトウキョー」で女性店員が男に刺殺された事件で、女性には首を中心に十数か所の刺し傷があったことが捜査関係者への取材でわかった。男は女性の元交際相手で、関係解消後の昨年１２月、女性へのストーカー規制法違反容疑で逮捕されていた。警視庁は２７日、女性が東京都八王子市元本郷町、アルバイトの春川萌衣さん（２１）、男は住所、職業不詳の広川大起容