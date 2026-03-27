韓国プロ野球などでチアリーダーを務めるユ・セリが、完璧スタイル際立つスイムウェア姿でファンを魅了している。【写真】韓国プロ野球の美人チア、目のやり場に困る“あみあみ黒水着”ユ・セリは最近、インスタグラムで島やハートの絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、ライトアップされた夜のプールで佇むユ・セリが写っている。目を引くのは完璧なプロポーションで、黒と白のチェッカー柄に