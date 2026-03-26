台湾メディアの中時新聞網は24日、「日本旅行に行くと野菜が食べられない」との話題が、台湾のSNS上で反響を呼んだと報じた。記事は、「多くの台湾人は日本を旅行すると野菜の摂取量が不足しがちで、旅の大きな悩みの一つになっている」とした上で、台湾人と結婚した日本人女性インフルエンサー「黒木太太」さんのインスタグラムへの投稿を紹介した。「黒木太太」さんは日本で3日間外食すると胃腸に問題が起きるとし、コンビニの袋