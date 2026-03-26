近頃のSNSではインテリの炎上が目立ちます。彼らの言葉はなぜ反感を買うのでしょうか？◆早大名誉教授の投稿に批判が殺到問題となっているのは、早稲田大学名誉教授で社会学者の有馬哲夫氏によるXでの投稿です。イラン政府が日本の船舶のホルムズ海峡通過を認める用意があると発表したことに触れ、＜ほらサナエ。今すぐイランへ飛んで、床に額なすりつけて、これまでの非礼を詫びて、日本のタンカーを通すようお願いしろ＞と、